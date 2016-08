Una casa de tres pisos sobre el mar. Ese es el sorprendente proyecto que lleva a cabo la empresa inmobiliaria Kleindienst. Un lujo al alcance de muy pocos…

Dubai combina extravagancia y opulencia. Donde si no se iban a construir estas exclusivas viviendas unifamiliares que responden al nombre de Floating Seahorses (caballitos de mar flotantes en inglés), en honor a una de las especies más representativas -y amenazadas- de la zona. Van a estar ubicadas The Heart of Europe, una macrourbanización de islas artificiales en el Golfo Pérsico que reflejan una versión a pequeña escala de los países europeos. El epítome de la riqueza costera de Oriente Medio.

Con 200 toneladas de peso y 370 metros cuadrados de espacio, la mansión estará dividida en tres alturas. La planta más baja estará sumergida bajo el agua y contendrá una habitación y un cuarto de baño con grandes cristaleras para ver el mundo submarino. En la zona intermedia habrá una terraza en la que será posible tomar el sol y donde estará ubicado un salón, un comedor y una gran cocina. En la parte más alta, los propietarios tendrán acceso a un jacuzzi con vistas al mar, una zona de ocio y descanso, además de una pequeña cocina con minibar para que no sea necesario bajar al piso inferior en ningún momento.

Ya hay 60 vendidas

Se ha proyectado la edificación de 131 viviendas, aunque en un principio se estimó que serían 41. Los promotores aseguran que hasta la fecha ya se han vendido 60, a pesar de que el precio oscila entre los 2.400 y los 2.700 millones de euros. El plan se dio a conocer públicamente a comienzos de 2015 en el Salón Internacional del Barco celebrado en Dubái y se estima que estarán preparadas para este año. Por ahora ya se ha construido una.